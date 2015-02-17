أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«أبوسعدة»: «المالية» وضعت يدها على 700 مليون حنيه خاصة بصندوق الجمعيات الأهلية

  • مصر
  • 19
Google+ Print

فوجىء ممثلو منظمات المجتمع المدنى خلال اجتماعهم باللجنة الدائمة الخاصة بالمراجعة الدائمة لحقوق الإنسان، أن أموال صندوق الجمعيات الأهلية تم وضعها تحت تصرف وزرة المالية والبنك المركزي.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان للصحفيين البرلمانيين عقب الإجتماع، إنه أثناء مناقشة قضايا التمويل الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، طالب ممثلو المنظمات الحقوقية بأن يكون حق تمويل «المجتمع المدنى » من خلال صندوق الجمعيات الأهلية، و الذى يبلغ رصيده 700 مليون جنيه، وهو صندوق مستقل غير تابع للحكومة، مضيفًا، أنه فوجىء برد مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، خالد سلطان، مؤكدًا أن وزارة المالية وضعت يدها على الصندوق، وذهبت أمواله للبنك المركزى.

وتابع «أبو سعدة»، أن هذا الإجراء يعد استيلاء من وزارة المالية على أموال المنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال كانت مخصصة لتنفيذ مشروعات فى مجالات حقوق الإنسان والطفل والمرأة، فضلًا، أن هذا الإجراء ليس له مبرر قانوني لأن هذه الأموال خاصة وليست عامة.

و أردف، أن المنظمات اتفقت على الموافقة على كافة التوصيات باستثناء التوصيات المخالفة للقيم المصرية والدستور والشريعة الاسلامية، كالميراث، التي لا يمكن فيها مساواة الرجل بالمرأة، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بتقليل العقوبات البالغ عددها ١٠٤ عقوبة، وخاصة عقوبات الإعدام الغير متناقضة مع الشريعة الإسلامية.

وقال المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة الخاصة بآلية المراجعة الدورية، أنه عقد اجتماع الثلاثاء، مع ممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم مناقشة التوصيات ووجهات النظر حول الموقف من قبولها من عدمه، أما عن مستقبل أوضاع حقوق الإنسان في والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات، أكد «الهنيدى»، فى بيان له عقب الاجتماع، على ضرورة تواصل اللجنة الدائم مع المجتمع المدنى المصرى، وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل إيجاد توافق وتعاون مثمر من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان .

وأكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، ونائب رئيس اللجنة، إن مصر حريصة على التفاعل الدائم مع المجتمع المدنى الذى تثمن دوره وماتقوم به داخل البلاد، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة للتحاور الدائم مع ممثلى المنظمات الحقوقية بهدف اﻹرتقاء بحقوق اﻹنسان فى الداخل، مؤكدًا على أن الاجتماع كان إيجابيًا حيث رحبت منظمات المجتمع المدنى بمبادرة الدولة لتشكيل اللجنة الدائمة، فضلا عن اعطاء الفرصة الكاملة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التوصيات التى سوف تقوم بالرد عليها القاهرة في مارس، بشأن جلسة آلية المراجعة الدورية الشاملة اﻷخيرة في جنييف.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير