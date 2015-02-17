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طلاب الإخوان يتظاهرون بالمجمع النظري بشبين الكوم احتجاجًا على المحاكمات العسكرية

  • مصر
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تظاهر العشرات من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أمام كلية الحاسبات والمعلومات بالمجمع النظري بجامعة المنوفية بشبين الكوم، الثلاثاء، احتجاجًا على المحاكمات العسكرية لعدد من زملائهم.

وردد الطلاب المتظاهرون عددًا من الهتافات المطالبة بما وصفه بـ«الشرعية»، وأخرى ضد الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.

ورفع المتظاهرون صور زملائهم، الذين ألقي القبض عليهم في أعمال عنف وشغب، وتمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية، طبقًا للقانون، لقيامهم بالاعتداء على المنشآت والمصالح الحكومية التابعة للدولة.

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