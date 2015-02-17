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سفير مصر بلبنان يبحث تطورات الوضع الليبي مع سعد الحريري

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جدَّد رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، خلال استقباله الدكتور محمد بدرالدين زايد، السفير المصري في لبنان، تعازيه لمصر في شهداء حادث ليبيا.

وقال «زايد» في مؤتمر صحفي بعد اللقاء: «لقد عقدنا لقاءً مطولاً جرى خلاله عرض للكثير من القضايا الإقليمية والخاصة بلبنان، وأعرب رئيس تيار المستقبل مجددًا عن تعازيه لمصر للحادث البغيض والمؤسف الذي تعرض له بعض المواطنين المصريين في ليبيا، وأطلعت الحريري على الأوضاع في ليبيا والمواجهة التي تخوضها من أجل دعم الشعب الليبي ضد الإرهابيين المتطرفين الذين يحاولون السيطرة على الأراضي الليبية».

وأضاف السفير المصري: «كما ناقشنا العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان، حيث أكد الحريري حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتعزيز الشراكة المصرية – اللبنانية، وهناك توجه في مصر لتعزيز هذه الشراكة، من هنا كان هناك توافق في وجهات نظر التي بحثناها، سواء الإقليمية أو اللبنانية أو الثنائية».

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