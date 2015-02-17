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خامنئي ينتقد فيلم “قناص أمريكي”

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خامنئي ينتقد فيلم “قناص أمريكي” خامنئي ينتقد فيلم “قناص أمريكي”

قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي

انتقد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، فيلم “قناص أمريكي” الذي يوصف بأنه يحرّض على العنف ضد المسلمين، والمرشح لنيل جائزة الأوسكار العالمية.

جاء ذلك في خبرٍ نشرته صحيفة (خراسان) واسعة الانتشار في إيران، حيث أوضح خامنئي أن الفيلم الذي أنتجته “هوليوود”، يشجع على العنف ضد المسلمين، من خلال إظهاره لشاب مسيحي، يوغل في تعذيب المسلمين، وفق تعبير الصحيفة.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن خامنئي، إلى أن المسلمين لا ينعمون بالحرية في الدول الغربية، فضلًا عن أنهم لا يأمنون على أرواحهم، وأضاف: “لقد تعلمنا من الإسلام أن نكون عادلين ومنصفين تجاه الأديان الأخرى، إلا أن القوى العالمية التي تدعي رعايتها للعدالة، محدودة الأفق، ولا تراعي أدنى معايير العدالة في سياساتها المجحفة، إن العالم يرى اليوم حجم الدعايات المغرضة التي تشن ضد المسلمين في أوروبا وأمريكا”.

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