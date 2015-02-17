أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الى ما بعد قمة واشطن حول الارهاب

Google+ Print
تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الى ما بعد قمة واشطن حول الارهاب تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الى ما بعد قمة واشطن حول الارهاب

جامعة الدول العريية

أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي انه تقرر تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا عقده الاربعاء لبحث الوضع في اليمن الى ما بعد قمة واشنطن حول مكافحة الارهاب.

وقال بن حلي للصحفيين انه “تم الاتفاق على ارجاء” الاجتماع الوزاري الطارئ و”تحديد موعد لاحق بعد عودة الوزراء من قمة واشنطن” حول مكافحة الارهاب التي تعقد بين 18 و20 شباط/فبراير الجاري.

وأوضح بن حلي ان المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة سيعقدون اجتماعا تشاوريا الاربعاء لبحث تطورات الموقف في اليمن.

وتدهورت الاوضاع في اليمن عندما أطاح الحوثيون الشيعة بالحكومة بعد اصدارهم اعلانا دستوريا في 6 فبراير حلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة امنية لادارة شؤون البلاد في انتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وأصدر مجلس الامن الاحد قرارا يدعو الحوثيين الى التخلي عن السلطة والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الاقامة الجبرية والتفاوض “بحسن نية” حول حل سياسي للخروج من الازمة ولكنهم رفضوا القرار ودعوا مجلس الامن الدولي “إلى احترام ارادة الشعب اليمني وسيادته”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا