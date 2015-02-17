تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الى ما بعد قمة واشطن حول الارهاب

أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي انه تقرر تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا عقده الاربعاء لبحث الوضع في اليمن الى ما بعد قمة واشنطن حول مكافحة الارهاب.

وقال بن حلي للصحفيين انه “تم الاتفاق على ارجاء” الاجتماع الوزاري الطارئ و”تحديد موعد لاحق بعد عودة الوزراء من قمة واشنطن” حول مكافحة الارهاب التي تعقد بين 18 و20 شباط/فبراير الجاري.

وأوضح بن حلي ان المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة سيعقدون اجتماعا تشاوريا الاربعاء لبحث تطورات الموقف في اليمن.

وتدهورت الاوضاع في اليمن عندما أطاح الحوثيون الشيعة بالحكومة بعد اصدارهم اعلانا دستوريا في 6 فبراير حلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة امنية لادارة شؤون البلاد في انتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وأصدر مجلس الامن الاحد قرارا يدعو الحوثيين الى التخلي عن السلطة والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الاقامة الجبرية والتفاوض “بحسن نية” حول حل سياسي للخروج من الازمة ولكنهم رفضوا القرار ودعوا مجلس الامن الدولي “إلى احترام ارادة الشعب اليمني وسيادته”.