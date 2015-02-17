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الخارجية الفلسطينية تندد بمصادرة إسرائيل 500 دونم في شرقي القدس

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الخارجية الفلسطينية تندد بمصادرة إسرائيل 500 دونم في شرقي القدس الخارجية الفلسطينية تندد بمصادرة إسرائيل 500 دونم في شرقي القدس

الخارجية الفلسطينية

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء بمصادرة إسرائيل 500 دونم من أراضي فلسطينية في شرقي القدس لأغراض إنشاء مكب للنفايات الصلبة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي، إنها “تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار، خاصة وأنه يشكل جزءا لا يتجزأ من المخطط الاستيطاني الواسع المعروف باسم (أي 1) الذي يهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها”.

وحذرت الوزارة من تداعيات ما وصفته بـ “التصعيد” الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية والقدس بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس المقبل.

وحملت بهذا الصدد الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار أنشطتها الاستيطانية، مطالبة بتحرك دولي لوقف “المخططات الاستيطانية التهويدية التي تدمر حل الدولتين، وتقوض فرص السلام الممكنة”.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية بقرار دولي يلزم إسرائيل ويجبرها على وقف الاستيطان والانصياع للقانون الدولي، والالتزام بإرادة السلام الدولية، والحل التفاوضي للصراع.

وتربط منطقة (أي 1) مستوطنة (معاليه أدوميم) الإسرائيلية بالقدس حيث تخطط السلطات الإسرائيلية بحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيليم) بالبناء عليها.

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أونا

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