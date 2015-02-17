رفسنجاني: إثارة النعرات الطائفية تتعارض مع مصالح الإسلام وإيران

قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، ان تأجيج الفتن الطائفية يتعارض مع المصالح الإسلامية والإيرانية، مؤكدا انه على الجميع بذل المجهود لتقوية مكانة التشيع وعولمة الثقافة الاسلامية.

وأضاف آية الله رفسنجاني، اليوم الثلاثاء، في حديثه خلال اجتماع لمسؤولي الصندوق الاحتياطي وشركة الاستثمار التابعة للمعلمين، ان علينا تنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد بالحزم والبصيرة من أجل تعزيز وحفظ النظام واستمرارية الحضور المؤثر لايران في المنطقة والتفاعل مع العالم.

وأشار إلى أن التعاطف الداخلي والتعاون الإقليمي والعالمي بامكانه تعزيز مكانة إيران في النظام الدولي، قائلاً: أن التجارب الإيجابية والسلبية السابقة والأوضاع الراهنة في ظل نمو الجماعات الإرهابية في المنطقة وبعض الدول الإسلامية، يتطلب التعاون مع العقلاء في جميع أنحاء العالم للحد من معاناة البشر.