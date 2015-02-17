طلاب الإخوان يتظاهرون بجامة المنوفية

تظاهر،العشرات اليوم من طلاب جماعة الإخوان أمام كلية الحاسبات والمعلومات بالمجمع النظرى لجامعة المنوفية بشبين الكوم اعتراضاً على المحاكمات العسكرية لعدد من الطلاب.

وردد المشاركون فى المسيرة عدد من الهتافات المناهضة لما أسموة “بالانقلاب العسكرى” مطالبين بعودة الشرعية , كما هتف المشاركون فى المسيرة ضد الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة .

ورفع المشاركون فى المسيرة عدد من صور زملائهم ممن ألقى القبض عليهم فى عمليات شغب ،وتم تحويلهم إلى المحاكمات العسكرية طبقاً للقانون لقيامهم بالاعتداء على المنشآت والمصالح الحكومية التابعة للدولة.