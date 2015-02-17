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بالفيديو.. السيسي يدعو لتدخل عسكري في ليبيا بتفويض من الأمم المتحدة

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بالفيديو.. السيسي يدعو لتدخل عسكري في ليبيا بتفويض من الأمم المتحدة بالفيديو.. السيسي يدعو لتدخل عسكري في ليبيا بتفويض من الأمم المتحدة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح الى تدخل عسكري دولي في ليبيا بقرار من مجلس الامن الدولي، وقال في مقابلة اجرتها معه اذاعة اوروبا 1 الفرنسية في القاهرة  “ليس هناك من خيار اخر. مع الاخذ في الاعتبار اهمية ان يكون الشعب الليبي راضيا وان تستدعينا الليبية للعمل على بسط الاستقرار بالتحاور معهم”.

وشدد السيسى على ان الفوضى في ليبيا لا تهدد المجاورة فحسب بل المنطقة برمتها واوروبا، وقال” الرسالة هذه نوجهها للاوروبيين والفرنسيين. لقد قلت للرئيس الفرنسي (فرنسوا هولاند) قبل اربعة اشهر +احذر، ما يحصل في ليبيا سيجعلها بؤرة ارهاب ستهدد المنطقة بالكامل وستهدد المنطقة ليس مصر فحسب بل حوض المتوسط واوروبا+”.

وتابع “هذه المشكلة يجب التعامل معها لان المهمة لم تستكمل من جانب اصدقائنا الاوروبيين” خلال التدخل الذي ادى الى سقوط نظام معمر القذافي” مضيفا “نحن تركنا الشعب الليبي اسرى لميلشيات متطرفة”، وقال السيسى “حين تدهور الوضع في ليبيا قلنا ان ذلك سيشكل خطرا كبيرا، ليس على الليبيين فقط بل على جميع الجيران وعلى الاوروبيين. علينا ان نعمل معا للتغلب على الارهاب”.

وكان السيسي وهولاند دعيا اثر اتصال هاتفي الى اجتماع لمجلس الامن الدولي واتخاذ “تدابير جديدة” ضد تنظيم الدولة الاسلامية بعد اغتياله 21 قبطيا مصريا في ليبيا، وقصفت مقاتلات مصرية فجر الاثنين مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا.

 

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