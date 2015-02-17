أسبوع نيويورك في يومه الخامس: فخامة لاحدود لها!

شهد اليوم الخامس من أسبوع الموضة في نيويورك للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2015 أناقة وفخامة لا حدود لهما. وكيف لا، حين يجتمع في اليوم نفسه أسماء مثل Zac Posen، Donna Karan، Reem Acra، وCarolina Herrera!

وقد عادت بنا المصممة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية Reem Acra إلى القرون الوسطى وإلى فساتين الأميرات في القصور، وعكست ذلك من خلال القصّات الراقية التي تمثلت بالياقات المزينة بالكاشكش، والأكمام المنفوخة، كما في التفاصيل المُدهشة من زخرفات ونقوشات بخيوط ذهبية على التصاميم.

Zac Posen بقي ضمن عناصره الفاخرة المشهور بها، ورأينا تصاميم مألوفة اعتدنا على رؤيتها كل موسم في مجموعاته، غير أن اللافت للنظر كان الأقمشة البرّاقة واللامعة التي استخدمها والتي أعطت المجموعة بُعداً جديداً، وخاصة مع الفستان الذي اختتمت به Naomi Campbell العرض والذي بدا كفستان أميرة رائعة الجمال.

الفخامة تستمر لدى Carolina Herrera لكنها استوحت من البحر ومن تقلباته. ونقلت تصوراتها عنه في مختلف الأوقات منذ شروق الشمس وانعكاسها عليه، حتى يسدل القمر نوره على وجه الماء في ليلة هادئة، مروراً بتقلباته وهيجانه وقت العواصف، لكن دائماً برومانسية مميزة.

أما Donna Karan فقد استوحت وكعادتها من مدينة نيويورك، وهذه المرة رأينا أبنية المدينة في الليل وقد أُنيرت نوافذها وأُعيد تجسيدها على منصة العرض، ومنها استوحت مجموعتها الجديدة التي اقتصرت ألوانها على الأسود، الأبيض، والرمادي مع لمسات من الذهبي هنا وهناك، وبذلك استوحت من مدينتها المفضلة بأكثر الطرق أناقة.

Tommy Hilfiger أخرجنا من إحساس الفخامة ونقلنا إلى جانب صاخب وحيوي وتحديداً إلى ملاعب كرة القدم الأمريكية، حيث قرر الإحتفال بعيد الدار الثلاثين فيها، -فلا شيء يعكس الهوية الأمريكية أفضل من كرة القدم الخاصة بها- ورأينا تنوعاً كبيراً في هذه المجموعة التي طغى عليها الطابع العملي، والرياضي من دون أن تفقد أناقتها أو رونقها.

دار أُخرى احتفلت بعيدها وهي 3.1 Phillip Lim في عامها العاشر، وفي هذه المجموعة نجح Lim بإثبات ابداعه، حيث كانت المجموعة متنوعة بشكل كبير وتدور حول التناقضات، حيث جمعت بين أسلوب الـ Punk وبين الرومانسية، بين القصّات الذكورية وبين الأنوثة المطلقة، وبين الألوان الحيادية والقوية، فكانت مجموعة غنية ومُبتكرة.

أي عرض تفضلين من عروض اليوم الخامس لأسبوع الموضة في نيويورك؟ شاهدي الصور وأخبرينا.