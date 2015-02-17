أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليس برشلونة أو بايرن.. باريس سان جيرمان سيد أوروبا في التمريرات

Google+ Print
ليس برشلونة أو بايرن.. باريس سان جيرمان سيد أوروبا في التمريرات ليس برشلونة أو بايرن.. باريس سان جيرمان سيد أوروبا في التمريرات

يتسيد بطل فرنسا باريس سان جيرمان، أندية أوروبا من حيث دقة التمريرات وفقا للإحصائيات التي تقوم بها شركو هواوي الصينية.

الفريق الفرنسي ومن بعده برشلونة ثم بايرن ميونيخ..هو صاحب النسبة الأعلى في عدد التمريرات المكتملة..إذ نجح رجال المدرب لوران بلان في تحقيق 88.33% تمريرة ناجحة من إجمالي 645.96 تمريرة في المباراة الواحدة كمعدل للفريق بعد 25 مباراة خاضها بالدوري.

الفريق الكتالوني كان الثاني في القائمة بنسبة نجاح في التمريرات بلغت 88.16% بعد 15990 تمريرة قام بها في 23 مباراة بالدوري هذا الموسم.

فيما حل بايرن ميونيخ ثالثا بنسبة 87% بعد 15433 تمريرة قام بها في 21 مباراة بالـ"بوندسليجا".

ويأتي روما في المركز الرابع (86.20%)، ريال مدريد خامسا (86.17%)، يوفنتوس سادسا (85.02%)، مانشستر سيتي سابعا (84.83%)، مانشستر يونايتد ثامنا (84.65%)، مارسيليا تاسعا (84.27%)، ويحتل المركز العاشر متصدر الدوري الإنجليزي حاليا تشيلسي بنسبة (84.22%).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع