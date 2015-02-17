ليس برشلونة أو بايرن.. باريس سان جيرمان سيد أوروبا في التمريرات

يتسيد بطل فرنسا باريس سان جيرمان، أندية أوروبا من حيث دقة التمريرات وفقا للإحصائيات التي تقوم بها شركو هواوي الصينية.

الفريق الفرنسي ومن بعده برشلونة ثم بايرن ميونيخ..هو صاحب النسبة الأعلى في عدد التمريرات المكتملة..إذ نجح رجال المدرب لوران بلان في تحقيق 88.33% تمريرة ناجحة من إجمالي 645.96 تمريرة في المباراة الواحدة كمعدل للفريق بعد 25 مباراة خاضها بالدوري.

الفريق الكتالوني كان الثاني في القائمة بنسبة نجاح في التمريرات بلغت 88.16% بعد 15990 تمريرة قام بها في 23 مباراة بالدوري هذا الموسم.

فيما حل بايرن ميونيخ ثالثا بنسبة 87% بعد 15433 تمريرة قام بها في 21 مباراة بالـ"بوندسليجا".

ويأتي روما في المركز الرابع (86.20%)، ريال مدريد خامسا (86.17%)، يوفنتوس سادسا (85.02%)، مانشستر سيتي سابعا (84.83%)، مانشستر يونايتد ثامنا (84.65%)، مارسيليا تاسعا (84.27%)، ويحتل المركز العاشر متصدر الدوري الإنجليزي حاليا تشيلسي بنسبة (84.22%).