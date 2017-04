جوائز الأوسكار ... قبل إعلانها!!!

عند الاطلاع على ترشيحات جوائز الأوسكار نلاحظ أن هناك العديد من الأفلام الجيّدة والمواهب التي تستحق التنويه، فمن الصعب جداً التكهّن بمن سيفوز. ولكن كما هي العادة ينفرد موقع Sayidaty.net بتحليل هذه الترشيحات وتوقّع من هم الفائزون في حفل توزيع جوائز الأوسكار. أما العنوان الرئيسي فيمكن أن يكون على الشكل التالي:

3 أوسكارات لـ Birdman و The Theory of Everything وThe Grand Budapest Hotel وRedmayne وMoore الأفضل تمثيلياً و Linklater أفضل مخرج...

المرشحون عن فئة أفضل فيلم :

American Sniper

Boyhood

The Grand Budapest Hotel

The Imitation Game

Selma

The Theory of Everything

Whiplash

الفائز:

Birdman

تحليل:

بعد عشر سنوات على فوزه بجائزة أفضل فيلم عن Million Dollar Baby وبعد ثماني سنوات على ترشّحه لنفس الجائزة عن Letters from Iwo Jima، عاد المخرج Clint Eastwood للترشّح مجدداً بعمر الـ 84 عاماً لهذه الجائزة عن فيلم American Sniper ولكن للأسف لن يفوز بها لأن المنافسة ستنحصر بين فيلمي Birdman و The Grand Budapest Hotel اللذين نال كلاهما تسعة ترشيحات. وبالرغم من فوز The Grand Budapest Hotel بجائزة Golden Globe أفضل فيلم في فئة الأفلام الدرامية أو الكوميدية متفوّقاً بذلك على Birdman، إلاّ أن جائزة أفضل فيلم ستمنح لهذا الفيلم الذي نال جائزة رابطة المنتجين في هوليوود. وإذا صدقت التوقّعات، يكون فيلم Boyhood الخاسر الأكبر في هذه الفئة مع العلم أنه حصد جائزة Golden Globe كأفضل فيلم درامي.

المرشحون عن فئة أفضل مخرج :

Alejandro Gonzalez Inarritu عن فيلم Birdman

Bennett Miller عن فيلم Foxcatcher

Wes Anderson عن فيلم The Grand Budapest Hotel

Morten Tyldum عن فيلم The Imitation Game

الفائز:

Richard Linklater عن فيلم Boyhood

تحليل:

في هذه الفئة Morten Tyldum و Richard Linklater و Wes Anderson يترشحون للمرة الأولى لجائزة أوسكار أفضل مخرج، فيما ترشح لهذه الجائزة كل من Bennett Miller عام 2006 عن فيلم Capote و Alejandro Gonzalez Inarritu عام 2007 عن Babel ولم يتمكنا آنذاك من الفوز. لا شك أن المنافسة شديدة بين Boyhood الذي فاز عنه Richard Linklater بجائزة Golden Globe كأفضل مخرج و Alejandro Gonzalez Inarritu الذي قدّم فيلماً رائعاً حصد عنه جائزة رابطة المخرجين في هوليوود، ولكن برأيي الخاص الحسم سيكون في النهاية لصالح فيلم Boyhood ومخرجه Richard Linklater الذي استغرق في تصويره 12 عاماً.

المرشحون عن فئة أفضل ممثل :

Steve Carell عن فيلم Foxcatcher

Bradley Cooper عن فيلم American Sniper

Benedict Cumberbatch عن فيلم The Imitation Game

Michael Keaton عن فيلم Birdman

الفائز:

Eddie Redmayne عن فيلم The Theory of Everything

تحليل:

لو عاد لي اختيار الفائز في هذه الفئة أقول فوراً Michael Keaton عن فيلم Birdman الذي فاز بجائزة Golden Globe كأفضل ممثل (عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية) وحصد أيضاً هو وزملاؤه الممثلين جائزة Screen Actors Guild كأفضل طاقم تمثيل. أقول هذا ليس فقط تعاطفاً مع الممثل المذكور بل أيضاً بعد مشاهدة الأداء السيئ لـ Eddie Redmayne في فيلمه الجديد Jupiter Acscending الذي لو تسنى لأعضاء الأكاديمية مشاهدته لمنحوا الجائزة دون تردد لـ Keaton. في المقابل كل التكهنات تدلّ أن Eddie Redmayne سيفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل خاصة بعد نيله جائزة Screen Actors Guild وجائزة Golden Globe عن فئة الأفلام الدرامية كأفضل ممثل والتي تتفوّق دوماً على غيرها من الفئات. في المقابل، Benedict Cumberbatch و Steve Carell يترشحان للمرة الأولى و Bradley Cooper يترشّح للمرة الثانية لهذه الجائزة بعد Silver Linings Playbook عام 2012 وللسنة الثالثة على التوالي لأنه ترشح العام الماضي لجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم American Hustle. ولكن هل تسجّل هنا مفاجأة بمنح Bradley Cooper هذه الجائزة بعد النجاح الجماهيري الملفت على شباك التذاكر في أميركا حيث تخطت إيرادات فيلم American Sniper الـ 300 مليون دولار؟

المرشحات عن فئة أفضل ممثلة :

Marion Cotillard عن فيلم Two Days One Night

Felicity Jones عن فيلم The Theory of Everything

Rosamund Pike عن فيلم Gone Girl

Reese Witherspoon عن فيلم Wild

الفائزة:

Julianne Moore عن فيلم Still Alice

تحليل:

في هذه الفئة تترشّح Rosamund Pike و Felicity Jones للمرة الأولى وتترشّح الممثلة الفرنسية Marion Cotillard للمرة الثانية علماً أنها فازت في المرة الأولى بالجائزة عن دورها في فيلم La Môme عام 2007 وهو أيضاً ثاني ترشيح لـ Reese Witherspoon التي فازت أيضاً بالجائزة عام 2006 عن دورها في فيلم Walk the Line وتترشّح للمرة الثانية عن فيلم Wild. كل هؤلاء الممثلات على يقين أن من سيفوز بأوسكار أفضل ممثلة هذا العام هي Julianne Moore عن دورها في فيلم Still Alice حيث ستسجّل أول فوز لها من خمسة ترشيحات. هذا الحسم يأتي بعد فوز الممثلة بجميع الجوائز البارزة هذا الموسم فهي حصدت جائزة الـ Golden Globe و الـ Screen Actors Guild والـ Broadcast Film Critics Association والـ Chicago Film Critics Association والـ Hollywood Film Awards و London Critics Circle Film Awards.

باقي الجوائز ستكون على الشكل التالي:

سيفوز الممثل J. K. Simmons بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم Whiplash وجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد ستكون من نصيب Patricia Arquette عن فيلم Boyhood المرشّح لست جوائز. أفضل سيناريو أصلي سيكون من نصيب Alejandro Gonzalez Inarritu و Nicolás Giacobone و Alexander Dinelaris, Jr و Armando Bo كتّاب سيناريو فيلم Birdman، وأوسكار أفضل سيناريو مقتبس سيناله Anthony McCarten عن فيلم The Theory of Everything. أوسكار أفضل ديكور لـ Adam Stockhausen و Anna Pinnock عن فيلم The Grand Budapest Hotel، أوسكار أفضل مونتاج لـ Barney Pilling عن فيلم The Grand Budapest Hotel، أوسكار أفضل تصوير سيكون من نصيب Birdman، أوسكار أفضل مؤثرات بصرية هو لفيلم Interstellar وأفضل مكسجة صوتية لـ American Sniper وأفضل مونتاج صوت سيكون من نصيب فيلم Interstellar المرشّح لخمس جوائز. أوسكار أفضل أزياء ستناله Milena Canonero عن فيلم The Grand Budapest Hotel وأوسكار أفضل تصفيف شعر وماكياج سيحصده David White و Elizabeth Yianni-Georgiou عن فيلم Guardians of the Galaxy. أوسكار أفضل موسيقى سيناله Johann Johannsson عن فيلم The Theory of Everything وأفضل أغنية ستكون Glory من فيلم Selma وسيحصد How to Train Your Dragon 2 جائزة أفضل فيلم كرتوني والفيلم البولنديIda للمخرج Paweł Pawlikowski سيفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ليس من السهل تكهّن أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار ولكن ما هو شبه أكيد هذا العام هو أن الأفلام البارزة ستتقاسم الجوائز والفائز الفعلي هو من سيتمكن من نيل جائزة أفضل فيلم. يبقى أن ننتظر يوم الأحد 22 فبراير المقبل لنعرف من هو الفائز الفعلي في الحفل الـ 87 لجوائز الأوسكار.