حصرياً:طليق شيرين يكشف حقيقة علاقتها بكاظم الساهر

القاهرة_مروة عبد الفضيل

قبل أيّام، نشرت تصريحات على لسان الموزع الموسيقى محمد مصطفى، طليق المطربة المصرية شيرين، يقول فيها إن هناك علاقة تربط بين طليقته وبين المطرب العراقي كاظم الساهر الذي يشاركها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، وأضاف أن شيرين تلتقي كاظم بعيداً عن الأضواء، في لقاءات سرية لا تصل إليها عين الكاميرا.

"سيدتي نت" اتصلت بمحمد مصطفى لمعرفة مدى صحة ما نسب إليه، فأكّد أن ما نشر من تصريحات لا تمت إليه بصلة، وعلّق قائلاً "مستحيل أن أتحدّث بهذه الطريقة عن أم ابنتيّ، فضلاً عن أني لم أدل بأي تصريح صحافي منذ وقوع الطلاق فلماذا أتحدّث الآن؟".

وأضاف مصطفى قائلاً " شيرين تتصل بي يومياً، فنحن أصبحنا صديقين، كما أن وجود ابنتينا هانا ومريم كفيل ب استمرار علاقتنا".

وعلّق قائلاً "لا معلومات لديّ عن علاقة تربط شيرين بكاظم سواء بالسلب أو بالإيجاب"، موضحاً أن "كاتب التصريحات على لسانه لو كان ذكياً، لكان كتبها أثناء تصوير برنامج "ذا فويس" لتكون منطقية نوعا ما ولكنه غبي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه وربنا ينتقم منه".