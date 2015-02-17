أمل العوضي تنسحب من "رد كاربت" وتنفي تصريح الشعيبي عن زواجها الثاني

الكويت_ سيدتي نت

نفذ صبر النجمة أمل العوضي وقررت الإنسحاب من برنامج "رد كاربت" في منتصف حلقة البرنامج الذي يبث مساء كل سبت، بعد إستمرار المذيع صالح الراشد في توجيه أسئلة إستفزازية حذرته منها قبل بداية البرنامج العوضي بحسب مصادر مقربة منها .

أمل العوضي التي احتفلت بالفالنتاين في الحلقة مرتدية فستان أحمر وبإطلالة جميلة من أنامل خبيرة التجميل آلاء دشتي، تعاملت مع الراشد بطريقة ماكرة ما بين إحتوائه والثناء عليه والإجابة بصراحة منتاهية عن بعض أسئلة ورفض الإجابة على أسئلة أخرى بقولها " شنو هذي الأسئلة! "

وقد فوجىء مشاهدو برنامج "رد كاربت" بانسحاب أمل في منتصف الحلقة بعد اسئلة اعتبرتها مستفزة من مقدم البرنامج الذي سأل عن الأجر الذي تقاضته النجمة مقابل ترويجها لإحدى العباءات، فأسرعت بالرد "مو شغلك" وأصرت على عدم الإفصاح عن الأجر الذي تتقاضاه مقابل أي عمل.

وعندما سألها الراشد عن عمليات التجميل اكدت امل ان الجمهور لن يلتفت لمحاولاتهم استفزازها لافتة الى ان المشاهد يتتبع تحركاتها لانها ملفتة بالنسبة لهم، مشددة انها تتمتع بجمال داخلي ينعكس على مظهرها الخارجي ،وقالت إنها لا تتأثر بما يقال عنها والصور المنشورة عنها كانت فيها مراهقة لا يتجاوز عمرها 17 عاما ومن الطبيعي ان يتغير شكلها بعد كل هذه السنوات.

وعاد الراشد ليسأل ضيفته العوضي عن ثروتها في بداياتها واليوم، فشدّدت أنّ حب الناس لها هو الثروة الأكبر مشيرةً إلى أنّها بسيطة ولا تحب أن تتباهى بممتلكاتها.

وردت على تدخل صديقتها خبيرة التجميل آلاء دشتي بعملها فقالت "آلاء صديقتي وأختي ونتناقش دوماً في جميع المواضيع وتدخلها بعملي لأنها تخاف علي وتحرص على نجاحي وإستمرار نجوميتي "

وعندما عرج صالح الى حياة امل العاطفية وسألها عن وضعها الحالي أكدت له أنها ستعلن عن زواجها الثاني في حال تم ذلك، وأن حياتها الخاصة ملك لها وحدها، وعندما سألها عن حليمة بولند قالت إنها إعلامية وناجحة تجمعهما زمالة فقط ولم تلتقها سوى مرة واحدة في مهرجان خارج الكويت، رافضة الإجابة عن الأفضلية سواء من الناحية النجومية او الجمال بينهما، وعندما أصر الصالح على استكمال الضغط على امل في هذا الجانب، ردّدت "pass" أكثر من مرة، في إشارةٍ منها إلى أنّها لا تريد التكلّم في هذا الموضوع إطلاقاً، مؤكّدة أنها تحترم زميلتها ولا يوجد خلاف بينهما.

وعن خلافها مع هيا الشعيبي في كواليس البرنامج الرمضاني الذي جمعهما مع الفنان بشار الشطي وحلا ترك " هو وهاي وهي" ، أكّدت امل أنهما تتمتعان بشخصيتين مختلفتين، نافية ما صرحت به الشعيبي بالبرنامج أنها بكت بعد خروجها من البرامج وأنها ستتزوج وستعتزل إذ اكدت امل العوضي أن هذا الكلام غير صحيح وهي الوحيدة المخولة الاعلان عن إرتباطها بأي شخص لأنها تريد من الجميع أن يشاركها فرحتها، فهي تعيش بعالم آخر يحيطه الحب، حب الحياة والعمل وإبنتها وأسرتها وصديقاتها .

وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل بقولها :" لن أظهر في شهر رمضان المقبل بأي مسلسل تلفزيوني ، لأنني لا أريد أن أرهق نفسي في مواعيد تصوير طويلة وأحبذ الظهور ببرنامج مسابقات ضخم في رمضان ".

أخيراً، رفضت العوضي الإجابة عن سؤال حول من بنظرها هي الأجمل، هي أم شيلاء سبت، مؤكّدة أنها لن تجيب على أي سؤال لا يعجبها ليفاجىء الجميع بظهور صالح في المشهد الاخير من الحلقة من دون ضيفته ليعلن انها انسحبت ورفضت ان تكمل التصوير مشيراً الى أنه حزين لتصرف العوضي متهماً اياها بأنها كانت "مشوشة" منذ بداية الحلقة ورفضت الإجابة على أسئلته.

وعلم "سيدتي نت" أن سبب إنسحاب أمل العوضي التي تتواجد حالياً خارج الكويت في إجازة خاصة- من البرنامج جاء بعد تعمد المذيع صالح الراشد التطرق لمواضيع قديمة جداً وإصراره على إستفزازها ومحاولته إدخالها مع زميلاتها والتطرق لمواضيع أخرى أبلغته قبل البرنامج بعدم التطرق لها.

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