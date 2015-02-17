بالفيديو: كيت ميدلتون حزينة على أطفال بريطانيا

نشرت الدوقة Kate Middleton، بعد أن زارت Bethlem and Maudsley Hospital School، فيديو مؤثراً أكدت من خلاله التزامها بالقضايا المتعلقة برفاهية الشباب وتنميتهم، وبخاصة المرضى منهم والمحرومين.

الدوقة الحامل بشهرها الـ7، ظهرت مرتدية فستاناً من الحرير، وجالسة في أحد الصفوف وحيدة.

وبنبرة حزينة، وجّهت Kate رسالة للعالم قالت فيها: "التحديات التي يواجهها أطفال بريطانيا ،حالياً، تنتهي غالباً بطريقة مأساوية تنعكس عليهم سلباً. توصلنا أنا وزوجي الأمير William إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الكثير من الشباب هي أنهم يجدون صعوبة في التعامل مع النتائج المترتّبة عن الترهيب وفقدان أحد الأحباء والعنف المنزلي والأزمات العائلية وغيرها..."

وتابعت Kate "من دون مساعدة، من الممكن أن تؤدي هذه التجارب إلى مشاكل نفسية حقيقية، كالقلق والاكتئاب والإدمان وإيذاء النفس. وعدم التعامل أو حتى مواجهة موضوع "الصحة العقلية" يثبت لنا أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال لا يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها بشدة، وهذا الموضوع يجب أن يتغيّر ويتبدّل."

ودعت دوقة كامبريدج باسم مؤسسة Place2Be إلى الانفتاح على هذا الموضوع بصراحة؛ لأن على الجميع مساعدة هؤلاء والشباب وأهاليهم حتى يدركوا أن طلب المساعدة ليس ضعفاً، بل شجاعة.

وأوضحت Kate أن صحة الطفل العقلية هي بنفس أهمية صحته الجسدية و تستحق أن تُؤخذ في عين الاعتبار.

وختمت Kate Middleton حديثها بالقول "نحن نؤمن بأن التحرك السريع قد يساعد على استيعاب المشكلة قبل أن تتفاقم في المستقبل. لذا، دعونا معاً من خلال التبادل الصريح والجهد في فهم أطفالنا، أن نحث الجميع على الاهتمام أكثر بالصحة العقلية؛ كي يحصل هؤلاء على الدعم الذي يستحقونه في نهاية المطاف".

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