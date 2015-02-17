يسرا محنوش تحتفل في عيد الحب مع روسونيرو!

سلسلة من النجاحات المتتالية حققتها النجمة التونسية يسرا محنوش منذ انطلاقتها الفنية، فبعد أن شاركت في عدد من المهرجانات الدولية، وبعد أن حققت أغنياتها الخاصة رواجا ونجاحا كبيرين، إختارت مجوهرات روسونيرو يسرا كوجه إعلامي خاص بالمجموعة الجديدة منها. وتأتي هذه الخطوة لتتوج مجموعة من الخطوات التي سبقتها وأبرزها الاستحسان الشعبي لأغنية وكليب "بنهار" الذي صور مع المخرج فادي حداد وبرعاية خاصة من مجوهرات روسونيرو.

في السياق، تعتبر الشركة الضخمة أن يسرا هي نموذج مميز عن الفتاة العربية لما تحمله من معالم شرقية أصيلة في صوتها واطلالاتها على حد سواء. أما يسرا فتؤكد أن مجوهرات روسونيرو تضفي على المرأة مسحة من الرقي فتأتي لتكمل شكلها الخارجي وتزين اطلالتها مع حرصها على تقديم قطع فريدة تجمع فيها بين الإبهار والبساطة في الوقت عينه.

من وجه آخر، وبمناسبة عيد العشاق أحيت يسرا حفلا فنيا راقيا في السليمانية اربيل - كردستان العراق بمشاركة فرقتها الموسيقية وبحضورعدد كبير من محبيها ومعجبيها حيث ردّدوا معها أجمل أغنياتها الخاصة مثل "بنهار"، "ميحانة"، "بفكر فيك" كما تفاعل الجمهور جدا عندما قدمت أغنية "ساعة" وموال "مبارحة بالحلم" وكانت قد عرفت ومنذ انطلاقتها باتقانهما. أما المفاجأة الكبرى فكانت بأداء الأغنية الكردية المعروفة "شمامة" التي غنتها يسرا عدة مرات وسط أجواء حماسية راقصة وتصفيق كثيف من كافة الحضور.

علاقة يسرا بجمهورها العراقي خاصة جدا، بدأت منذ انطلاقتها الفنية، إذ اتقنت اللهجة العراقية وقدمت عدة حفلات أدت خلالها المواويل والأغنيات التراثية مما جعل لها مكانة خاصة في قلوب العراقيين، فتلك المحبة الصادقة تبدو واضحة خلال كل زيارة أو حفلة للمنطقة المذكورة ان من حيث الاهتمام الاعلامي أو من خلال التهاتف الجماهيري والشعبي.