بالصور: Maria Harfanti ملكة جمال إندونيسيا لعام 2015

توّجت الشابة Maria Harfanti ملكة جمال إندونيسيا لعام 2015 من بين 33 شابة تنافسن على هذا اللقب.

وحلّت Savina Wibowo وصيفة أولى للملكة، فيما حلّت Yona Luvitalice Miagan وصيفة ثانية.

وقد توّجت الملكة الجديدة البالغة من العمر 23 عاماً، الملكة السابقة Maria Rahajeng وملكة جمال العالم الحالية Rolene Strauss.

Maria ستعمل بعد أن حازت على اللقب على تعزيز التنوع الثقافي في إندونيسيا، إضافة إلى قيامها بتشجيع الصناعة والإنتاج المحلي والعمل على تصديرها للعالم.

يذكر أن Maria Harfanti تجيد الغناء والعزف على البيانو، وهي طالبة ماجستير في إدارة الأعمال حالياً.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"