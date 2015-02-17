السلطان إبراهيموفيتش VS المشاغب كوستا.. من ينتصر؟

مواجهة من نوع خاص هي التي سوف تجمع بين زلاتان إبراهيموفيتش ودييجو كوستا مهاجمي باريس سان جيرمان وتشيلسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

سان جيرمان يستضيف تشيلسي في ملعب حديقة الأمراء في إطار دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في لقاء ثأري لأبناء العاصمة الفرنسية من هزيمة الموسم الماضي في الدور ربع النهائي.

لكن بين الثأر ورغبة الفوز الكبيرة لدى كل فريق، فداخل ملعب الأمراء ستكون هناك مواجهة أخرى خاصة بين إبراهيموفيتش وكوستا.

السلطان السويدي هو هداف فريقه في الدوري خلال الموسم الجاري بـ11 هدفا من أصل 17 مباراة شارك بها، وهو نفس الحال لكوستا الذي يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي بـ17 هدفا في 19 لقاء خاضهم مع الزرق.

كل منهما يرغب في تسجيل هدفا خلال لقاء اليوم ليزيد من حظوظ فريقه في بلوغ الدور ربع النهائي، لكن هناك عوامل أخرى أهم لدى كل منهما تزيد من رغبتهما في زيارة شباك المنافس.

إبرا، لم يشارك خلال الموسم الجاري إلا في ثلاث مباريات فقط في دور المجموعات وغاب عن الباقي للإصابة، ولكن بالرغم من هذا، إلا أنه نجح في زيارة شباك المنافسين مرتين وصنع هدفا، وهو ما يجعله يرغب في دك حصون تشيلسي في المباراة ليرفع من غلته التهديفية.

على الناحية الأخرى، كوستا ورغم تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، فشل في تسجيل أو صناعة أي أهداف في البطولة الأوروبية رغم مشاركته في خمس مباريات في دور المجموعات.

وبالرغم من غياب كوستا عن أخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي للإيقاف، إلا أن إيمان مدربه جوزيه مورينيو الكبير بقدراته، جعله يعلن في المؤتمر الصحفي أن المهاجم الإسباني- برازيلي سيكون أساسيا في اللقاء.

من سوف يستطيع منهما الوصول لزيارة شباك الفريق الآخر في المباراة، إبرا الذي يمكن له أن يسجل بأي طريقة تحلو له، أم كوستا المشاغب الذي يفقد المدافعين صوابهم لينجح في الوصول لمسعاه في النهاية.. لننتظر ونرى.