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مورينيو: تشيلسي يختلف بغياب فابريجاس

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مورينيو: تشيلسي يختلف بغياب فابريجاس مورينيو: تشيلسي يختلف بغياب فابريجاس

أكد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أن فقدان لاعب الفريق سيسك فابريجاس في المباريات يؤثر بالسلب على أداء الفريق.

مورينيو والذي سيواجه باريس سان جيرمان مساء اليوم بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا قد يفتقد لخدمات الدولي الإسباني بسبب نزلة برد بعد عودته للتو من الإصابة..إذ أكد أن الفريق بوجوده يستحوذ على الكرة بشكل أفضل.

قال صاحب الـ52 عاما للصحفيين: "لدينا بعض المشاكل، ليس كل الفريق في أفضل حالاته".

وأضاف "أوسكار لديه مشكلة.. فابريجاس كان مريضا.. وويليان مازال لديه بعض المشاكل منذ لقاء ليفربول، الكل يحاول اللحاق بالمباراة..فقط جون أوبي ميكيل هو من تأكد غيابه".

وأردف "نحن فريقا مختلفا مع فابريجاس..لا أقول أفضل أو أسوأ..أقول فقط مختلف".

وأتم "بدونه..نفتقد بعض السيطرة على المباراة.. بعض الاستحواذ.. ولكن نكون بنفس الانضباط والتنظيم، في وجود فابريجاس..نتحكم في المباراة بشكل أفضل بسبب طبيعة لعبه وأسلوب أدائه".

يذكر أن لاعب برشلونة السابق شارك في 29 مباراة مع الزرق هذا الموسم سجل خلالها خمسة أهداف.

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