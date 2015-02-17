تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة مبتكرة، شهية ومغذية، هي وصفة مفن الموز بالشوفان وشوكولاتة النوتيلا اللذيذة، جربيها واستمتعي بها مع أطفالك

المقادير:

2 كوب طحين

1 كوب شوفان

1/4 كوب سكر أبيض

1/2 كوب سكر بني

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة كربونات الصودا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

بيضة

1/2 كوب حليب

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة فانيلا

2 موز مهروسة

1/2 كوب من شوكولاتة النوتيلا

طريقة التحضير:

1. اخلطي الطحين والشوفان والسكر الأبيض والسكر البني والبيكنج باودر والصودا والملح في وعاء بواسطة الخفاقة حتى تتمازج المكونات الجافة

2. في وعاء آخر أخفقي البيضة والحليب والزيت والفانيلا حتى تمتزج جيدا ثم أضيفي الموز المهروس و اخلطي حتى يتجانس

3. أضيفي خليط الطحين (الجاف) لخليط البيض والموز حتى يتمزج الخليطان معا

4. وزعي في صينية الكب كيك المبطنة بالأوراق مقدار ملعقة من الخليط ثم ضعي مقدار ملعقة صغيرة من شوكولاتة النوتيلا على وجه الخليط ووزعيها بالسكين على الوجه ثم أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقا واخبزيه بمدة 20 دقيقة حتى ينضج المفن

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