خبير تأميني: هناك صعوبة لانشاء صندوق للتغطية على أحداث العنف السياسي

قال صفوت حميدة الخبير الاكتواري بقطاع التأمين إلى أن التأمين على أي خطر لابد من توافر مجموعة من الشروط وأن تلك الأحداث بها شوائب سياسية ومع كونه لا يعتبر خطر عام فمثل هذه الأحداث من الوارد وقوعها وتسببها في خسائر جسيمة ومقتل الكثيرين فقد راح ضحية حادث بورسعيد 72 شاب وأول أمس توفي 22 أخرين في حادث استاد الدفاع الجوي.

وأضاف في تصريحات لONA أن إقامة صندوق لتغطية مثل هذه الأحداث يعني التسليم باحتمالية بل واستمرارية وقوع مثل هذه المصائب مجددًا وذلك ليس مطلوب ومرفوض من الناحية الأمنية والسياسية، مؤكدًا أنه يرى ألا يتم ذلك عن طريق شركات التأمين وأنه من الممكن توفير دعم لمثل هذه الأحداث عن طريق الدولة أو الأندية أو بعض المؤسسات، فالأمر يمكن حصره كون المشكلة تقع دومًا مع مشجعي الأهلي والزمالك نظرًا لجماهيريتهم الكبيرة.

وقال: إن الخلاصة لا يجب التأمين على الجماهير أو الأشخاص ضد مثل هذه الأحداث لاعتبارها أخطار لا يجب حدوثها فليست المرة الأولى أو الأخيرة التي سيتم تنظيم مباراة فيها، ومصر شهدت مباريات كرة قدم كبرى وعالمية وأخرى حظيت بحضور جماهيري تخطى الـ100 ألف مشجع وذلك منذ أكثر من 50 سنة، فلا يعقل أن تكون الدولة غير قادرة على تنظيم مبارة الآن فلابد من ضبط الأحوال الأمنية التي أضطربت وأختلفت إبان ثورة 25 يناير، ولا أقول أن العيب في الثورة ولكن الخطأ كان في عدم حسابنا للظروف بشكل جيد وإدارة الأمور على النحو الصحيح.