ترحيل 1285 سودانيا عبرى مينائى السد العالى وقسطل بأسوان خلال الخمسة أشهر الماضية

قال أسعد عبد المجيد رئيس هيئة ميناء السد العالى شرق بأسوان إن سلطات الميناء بالتعاون مع محافظة أسوان قامت بترحيل 589 مواطنا سودانيين خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى يناير الماضي وذلك عبر المجرى الملاحى النهرى لبحيرة ناصر عبر الباخرة ساق النعام مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص تم ترحيلهم إلى بلادهم قادمين من منفذ السلوم البرى بين مصر وليبيا.

> ولافت إلى إنه تم ترحيل منهم 190 مواطنا سودانيين خلال شهر أكتوبر و 187 خلال شهر نوفمبر و 138 مواطنا خلال شهر ديسمبر و 74 مواطنا خلال شهر يناير 2015.

وأضاف أنه فى المقابل تم ترحيل 696 مواطنا سودانيا أخر عبر الطريق البرى قسطل أشكيت الذى يربط مصر بالسودان منذ الفترة من شهر سبتمبر من العام الماضى وحتى يناير من العام الحالى منهم 172 خلال شهر سبتمبر و74 خلال شهرا أكتوبر و 197 خلال شهر نوفمبر و 29 خلال شهر ديسمبر و224 خلال شهر يناير الماضى.