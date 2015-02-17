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«الرقابة المالية» : 500 مليون جنيه حجم محفظة التمويل المتناهي الصغرعبر الجمعيات الأهلية

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«الرقابة المالية» : 500 مليون جنيه حجم محفظة التمويل المتناهي الصغرعبر الجمعيات الأهلية «الرقابة المالية» : 500 مليون جنيه حجم محفظة التمويل المتناهي الصغرعبر الجمعيات الأهلية

شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال  شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم أمس إصدار عشرة تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وتبلغ إجمالى محفظة التمويل المقدمة منها نحو نصف مليار جنيه.

وأضاف أن تلك الجمعيات والمؤسسات تتعامل من خلال 70 مكتب فرعى بعدد من محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد. وبذلك يصبح عدد الجمعيات الأهلية التى تم الترخيص لها منذ صدور القانون 15 بالإضافة إلى شركة واحدة. حيث تم الترخيص لكل من الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات “لييد”، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف، الجمعية النسائية لتحسين الصحة، الجمعية الخيرية للتنمية وخدمة البيئة، جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، جمعية المحافظة على القران الكريم وتنمية المجتمع بالتناغة الشرقية، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنصورة، جمعية تنمية المجتمع المحلي على حمودة، المؤسسة المصرية للتمويل، الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين.

وأوضح شريف سامى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 30 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة بنهاية فبراير، وأكد أن اتساع قاعدة مقدمى التمويل متناهى الصغر والتنافس بينها يصب فى مصلحة العميل من صغر أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. وسينتهى خلال أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من إصدار ضوابط ممارسة الناشط.

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