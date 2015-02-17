ما لا تعرفيه عن فوائد البرتقال لجمال البشرة!

بما أنّ البرتقال يعتبر من أكثر الفواكه فائدة للجسم من الداخل، فهو كذلك يعتبر من اهمها في تجميل البشرة من الخارج. ونظراً لاحتوائه على نسبه عالية من فيتامين C فهو قادر على تحسين الدورة الدموية بالجسم، وتدفق الدم للبشرة، ولذلك فهو المسؤول على تحسين لون وملمس البشرة لتحصلي بمساعدته على بشرة نضرة ذات لون وردي وحيوي.

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إليك هذا القناع الفريد من قشور البرتقال لتحصلي على بشرة غاية في الصحة والدموية.

المكونات:

1.قشور 3 برتقالات.

2.كوب زبادي.

3.ملعقة عسل.

الخطوات:

1.اتركي قشور البرتقال في الشمس حتى تجف.

2.اخلطيهم في الخلاط مع اللبن والعسل.

3.ضعيهم على بشرتك مع التدليك الدائري الرقيق.

4.اتركيهم على بشرتك لمدة 25 دقيقة.

5.أخيراً اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم بالماء البارد.

*هذا القناع لا يعمل على تحسين لون وحيوية البشرة فحسب، وإنما يحتوي أيضاً على خصائص علاجية، حيث يعمل على تهدئة حب الشباب، كما أنّ العسل يعمل على تهدئة الالتهابات ومضاد قوى للبكتيريا؛ فضلاً عن أنّ الزبادي يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي التي تحفز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على شباب للبشرة.

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