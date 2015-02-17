محافظ السويس يتفقد أعمال إنشاء محطة كهرباء جديدة بتكلفة 5.3 مليار جنيه

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس، بجولة لمحطة كهرباء السويس الحرارية بشارع صلاح نسيم، لتفقد أعمال انشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 650 ميجاوات وبتكلفة تقدر بـ 5.3 مليار جنيه، وتنتهي الأعمال بها في الربع الأول من عام 2016.

واستمع المحافظ الى عرض من مدير عام المحطة حول الاعمال التي تتم منذ عام 2012 والشركات المشاركة في الانشاءات وعددها 18 شركة منها 8 شركات مصرية.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد عباس رئيس قطاع كهرباء السويس الحرارية والمهندس فؤاد عثمان رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس.