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مدير أمن السويس : ضبط خلية إخوانية تخطط للتعدي على ضباط الشرطة والجيش

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مدير أمن السويس : ضبط خلية إخوانية تخطط للتعدي على ضباط الشرطة والجيش مدير أمن السويس : ضبط خلية إخوانية تخطط للتعدي على ضباط الشرطة والجيش

مدير أمن السويس

صرح اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أن قوات الأمن ممثلة فى المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن الوطني تمكنوا اليوم من ضبط خلية أخوانية مكونة من 8 عناصر بتنظيم الإخوان الإرهابي وقاموا بالتخطيط للتعدي واستهداف ضباط الجيش والشرطة والمنشأت العامة.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة أن المتهمين تم رصد تحركاتهم بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطهم وأحضارهم وتمكنت القوات اليوم من تحديد أماكنهم وخروج حملة موسعة فى وقت واحد وضبطهم.

وتابع مدير الأمن أن القوات تمكنت من ضبط ورشة لتصنييع الأسلحة المحلية ” فرد خرطوش وكباسات ” تابعة للخلية وتم التحفظ على جميع المضبوطات ، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.

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