المرصد السوري: الجيش السوري يتقدم نحو حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن الجيش السوري وحلفائه استعادوا السيطرة على عدة قرى شمالي حلب وأغلقوا طريق إمداد رئيسيا يؤدي إلى المدينة الواقعة بشمال سوريا.

ويكافح وسيط من الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في حلب التي كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن تطوقها القوات الحكومية تماما بهدف طرد المسلحين منها والسيطرة على طريق إمدادهم الرئيسي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن القوات الحكومية أغلقت طريقا يؤدي شمالا من مدينة حلب إلى الحدود التركية مضيفا أن اشتباكات عنيفة مازالت تدور هناك.

> وأضاف أن القوات الحكومية سيطرت على قرى بينها باشكوي وسيفات في حين اندلعت معارك في حردتنين ورتيان. وتابع أن 16 مسلحا على الأقل قتلوا.

وتقع حلب في قلب الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة وعدد من الفصائل المسلحة منها جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا وكتائب إسلامية وكذلك مقاتلون أجانب في جماعات أخرى ومعارضون للنظام يدعمهم الغرب.

ويقول المرصد السوري إن أكثر من 210 آلاف شخص قتلوا في الصراع السوري الذي يدخل عامه الخامس الشهر المقبل.

وتبادلت القوات الحكومية والمسلحون السيطرة من قبل على قرى وبلدات خارج حلب.

وتتعرض المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين في المدينة المقسمة لقصف جوي شرس وقال التلفزيون السوري اليوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في هجمات صاروخية شنها “إرهابيون” في أحياء حلب حسب ما ذكرت رويترز.

وتبادلت القوات الحكومية وفصائل المعارضة المتنافسة السيطرة من قبل على قرى وبلدات في محافظة حلب.

وتتعرض المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين في المدينة المقسمة لقصف جوي شرس وقال التلفزيون السوري يوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في هجمات صاروخية شنها “إرهابيون” في أحياء حلب.

وتحدث المرصد السوري عن معارك بين مقاتلين موالين للحكومة وجبهة النصرة وكتائب إسلامية في ستة أحياء على الأقل بينها حلب القديمة وجمعية الزهراء.

وقالت قناة المنار التلفزيونية التي يديرها حزب الله اللبناني إن الجيش السوري سيطر على مناطق شمالي حلب في معارك أسفرت عن مقتل عشرات من مقاتلي المعارضة.

ومنذ أكتوبر الماضي يعمل ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة على وضع خطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في مناطق محددة بسوريا ، لكن التقدم الذي حققه الجيش السوري في الآونة الأخيرة بالمنطقة يقلل من فرص التوصل لهدنة.