أبو المجد يقدم واجب العزاء لأسر شهداء الوطن الـ 21 بمطرانية سمالوط ‎



> قدم الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا واجب العزاء لأسر شهداء الوطن الـ 21 الذين ذبحوا على يد التنظيم الإرهابى «داعش» فى سرادق العزاء الذى أقامته المحافظة فى المطرانية بمركز سمالوط .

> وأشاد الدكتور أبو المجد بالضربة الجوية التى قامت بها نسور القوات المسلحة رداً على هذا العمل الإجرامى بضرب معاقل التنظيم الإرهابى داعش وتدمير مراكز تدريبه وأسلحته داخل الأراضى الليبية .

> وأضاف أن الوضع القائم الآن ليس تنظيم داعش فقط ولكن الهدف هو تفكيك الشرق الأوسط وتقسيمه ويجب علينا نبذ الخلافات جانباً والتماسك لنعبر هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن .

وأشار إلى ضرورة توعية طلاب الجامعة بعدم الإختلاف على الوطن ولدينا الثقة فى الله والشعب المصرى فى التصدى والوقوف فى وجه الإرهاب الذى لم ينجو منه أحد وطالب الجميع أن يأخذ الموضوع بإهتمام حتى لا يدخل علينا الإرهاب الذى لا يفرق بين مسلم ومسيحى.