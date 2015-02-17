بالصور.. افتتاح المؤتمر الدولي الأول للفنون التشكيلية بالأقصر بمشاركة 99 باحث

بدأت فعاليات المؤتمر الدولي الأولي للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي في الفترة من 17-19 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والسفير سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

> ورحب الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر مؤكداُ على دور الفنون التشكيلية في خدمدمة المجتمع وأشاد بالدور التنويري الكبير لكلية الفنون الجميلة بالأقصر منذ انشاءها عام 1996 في النهوض بالذوق العام بالمحافظة واكتشاف المواهب .

جاء هذا في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر .

وأضاف أن المحافظة ستقوم على تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر مؤكداً على دور الفنون في الحرب الجارية حالياً لمواجهة الارهاب.

> وأشارت السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أن مشاركة وزارة الخارجية بهذا المؤتمر تأتي في اطار اهتمام وزارة الخارجية بمجالات الثقافة والآثار والفن والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستوى المحلي والدولي بالتنسيق مع السفارات المصرية بالخارج .

وأكدت على دور الفنون وانعكاساتها على الفكر المجتمعي ومكافحة العادات والمظاهر السلبية والتأكيد على الموضوعات الايجابية مثل التسامح.

وأكد الدكتور سيد طه نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلمته على أهمية المكانة الحضارية والتاريخية لمدينة الأقصر ولذلك حرصت الجامعة على اقامة المؤتمر بها مشيراً الى الدروس التي تعلمناها من المصريين القدماء في عكس الفنون للموروث الشعبي والثقافي وأشاد بدور جامعة جنوب الوادي الكبير في خدمة المجتمع تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

> وفي كلمته رحب الدكتور محمد أحمد عرابي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر بضيوف المؤتمر مشيداً بالاهتمام بموضوع هذا المؤتمر الذي يشهده 99 باحث من دول مصر والأدرن والعراق وألمانيا بأبحاث في مجال الفنون البصرية وعلومها وفلسفاتها لتغطي محاور المؤتمر التي تهدف الى وضح الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها المجتمع الانساني في مصر والعالم وكيفية تفعيل دور الابداع العلمي والفني في وضع حلول مناسبة للتنمية المستدامة بابعادها الاقتصادية والعلمية وتطبيقاتها التكنولوجية وقيمتها الثقافية الرفيعة.

> شهد افتتاح المؤتمر الدكتور منصور النوبي المستشار الثقافي السابق بالسفارة المصرية باليمن و الدكتور صالح عبد المعطي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر والدكتورة آن كريفتنج أستاذ تصميم الخدمات الزائر بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.