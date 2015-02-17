​بالفيديو.. يسري يقدم واجب العزاء لمطران أسوان في ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا

قام اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بتقديم واجب العزاء لنيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وقساوسة وكهنة وشعب الكنيسة الإرذوكسية فى ضحايا الحادث الإرهابى الغادر الذى أستشهد فيه 21 مصرياً بليبيا.

ورافق المحافظ فى أداء واجب العزاء السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة أسوان ومديرى الأوقاف و التربية والتعليم والشباب والرياضة و قيادات المرأة والمجتمع المدنى

حيث أكد المحافظ على أنه لايعزى ولكنه يتلقى العزاء فى هذا المصاب الأليم والغاشم والذى يبرهن على أن مصر مستهدفة من قوى الشر والإرهاب الغادر الذى يحاول أن يعرقل مسيرتها نحو غدُ أفضل.

> ومن جانبه أكد الأنبا هدرا على أن هذا الحدث الجلل أظهر معدن وحقيقة الشعب المصرى والعلاقة الحميمة والمتأججة والنابعة من القلب والتى أكد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى على أنه كبير المصريين بمواقفه الوطنية المخلصة وبقراراته الحكيمة والجريئة فى الثأر لشهداء مصر والكنيسة وخاصة أن الضربات الجوية لمراكز الإرهاب بليبيا هى أول قرار يتخذه رئيس مصرى منذ فترة وسيسجل له فى التاريخ .

وأوضح أن ذلك يعكس مدى أحترام وحب الرئيس لكل مواطن مصرى يعيش على أرض هذا البلد دون أى أعتبارات لديانة أو قبلية أو سياسية، وهو الذى كان له أكبر الاثر فى تماسك المصريين وترابطهم حيث فوجئت بجميع قيادات وأهالى أسوان يحضرون للكنيسة لتقديم واجب العزاء على الرغم من أنه لم نرتب لذلك الأمر من جانبنا​ .