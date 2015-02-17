«الصحة»: شفاء وخروج حالة مؤكدة مصابة بڤيروس أنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الصحة والسكان خلال بيان لها، عن شفاء وخروج حالة مؤكدة بمرض أنفلونزا الطيور، وهى لرجل يبلغ من العمر 39 عاماً من محافظة الشرقية.

وجاء بالبيان: تهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم حيث أن تلقي المصابين لمرض أنفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

وجاء بالبيان: تنصح وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخي الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور خصوصاً التى يظهر عليها اعراض مرضية وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة .