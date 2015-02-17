البورصة تفقد 6.5 مليار جنيه.. ومؤشراتها تتهاوى أمام مبيعات المصريين والعرب

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية على تراجع جماعي لمؤشراتها، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليفقد رأسمالها السوقي 6 مليارات و500 مليون جنيه، ليغلق الجلسة على قيمة سوقية 517 مليار و160 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 181 مليون و373 ألف سهم، بقمية تداول إجمالية 656 مليون و962 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 25 ألف و711 صفقة، تمت على أسهم 182 شركة، صعد 15، بينما تراجعت 150 شركة.

تراجع أيضاً مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.59%، بمقدار 152 نطقة، ليسجل 9,433.85 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.66%، بمقدار 16 نقطة، ليسجل 569.91 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.02%، بمقدار 23 نقطة، ليسجل 1,132.45 نقطة.