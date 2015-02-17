قرقاش: الواجب يقضي بإدانة واضحة للجريمة

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الواجب الديني والأخلاقي والإنساني يقضي بإدانة واضحة وصريحة للجريمة المتوحشة على شواطئ ليبيا، فالصمت مرفوض أمام بشاعة الاعتداء.

التزام

والإمــارات تؤكــد فــي كــل المحافــل الدوليــة الالتزام بأبجديات التعريف، هؤلاء إرهابيون ومجرمون، ولا نقبل أن يكون الإسلام جزءاً من تعريفهم أو عنوانهم.

جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكــد معاليــه أن التحريــض عــلى مصــر وشعبهــا يتحمــل قــدراً كبيــراً مــن المسؤوليــة تجــاه الإعدام الوحشي للمصريين في ليبيا، فالدعوة إلى العنف وخلق بيئة التطرّف نتيجته الإرهاب.

قلق

وأضاف معاليه أن التطور المأساوي للأحداث يؤكد مجدداً قلق الإمارات من الفوضى في ليبيا، وتمكن التطرّف والإرهاب من مفاصلها، ما نشهده خطر داهم، وليس صراعاً محلياً.