الشوري السعودي يقر نظاما يلزم مذيعات القنوات العامة والخاصة باللباس المحتشم

أقر مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم نظاماً يلزم المذيعات العاملات بالقنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل بالمملكة، باللباس المحتشم.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق بأغلبية “76″ صوتاً، ومعارضة “44″، على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام بالمملكة، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية السعودية.

وتنص المادة الخامسة من مشروع النظام على إلزام المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الرسمي والمظهر المحتشم.

كما توجب على جميع العاملين بالمجال الإعلامي بالمملكة، المرئي أو المسموع، بعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب حسب ما ذكر موقع “أخبار 24″.