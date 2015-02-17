بالفيديو.. التأمين الصحي يعقد مؤتمرا علميا حول إنفلونزا الطيور بسوهاج‎

​عقد فرع التأمين الصحى بمحافظة سوهاج مؤتمرا علميا تحت عنوان المؤتمر العلمى عن انفلونزا الطيور والمشاركات الصحية والمجتمعية لتحجيم المرض وطرق الوقاية منها وذلك بمشاركة د محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج ود احمد البدرى مدير عام الطب البيطرى ومديرى المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمحافظة.

ومن جانبة قال د صلاح مهران مدير عام التأمين الصحى بسوهاج ان المؤتمر يهدف الى تكاتف الجهود وايجاد أفضل الأليات للتعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية المختلفة بالمحافظة للقضاء على فيروس الانفلونزا وذلك من خلال تحمل الجميع لمسؤلياتة وعدم القاء العبء على مؤسسة صحية بعينها.

وناقش المؤتمر بروتوكول التعامل مع حالات الإصابة والتركيز على المعوقات ومحاولة إيجاد افضل الوسائل لحلها والتعامل معها فى ظل الامكانات المتاحة بما يعود بالفائدة على حالات الإصابة والتعامل المبكر مع الإصابات حتى لا يتدهور الوضع الصحى. ​