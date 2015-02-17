بالصور .. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة بدار السلام والبساتين‎

قام الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة صباح اليوم بجولة ميدانية باحياء البساتين ودار السلام بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال النظافة ومشروعات تطوير الطرق والشوارع والوقوف على مدى توافر الخدمات الاساسية للمواطنين،حيث تفقد المحافظ انتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع أحمد ذكى بطول 12 كم والذى يدخل فى نطاق الحيين كمحور مرورى هام من حيث اعادة الرصف وتجديد الارصفة ورفع كفاءة الانارة والنظافة والتجميل وذلك عقب الانتهاء من توصيل شبكات المرافق العامة مثل الكهرباء والصرف والمياه التى تم تجديدها بنطاق الشارع حرصاَ على اعادة الشئ لأصله.

وشدد على رئيسى حى دار السلام والبساتين ضرورة تكثيف حملات رفع الاشغالات ورفع السيارات المتروكة والمهملة على جانبى شارع احمد ذكى والجزيرة الوسطى بالتنسيق مع شرطة المرور وسحبها بأوناش ، مع ازالة كافة السلاسل والحواجز الحديدة امام العقارات والمحلات ، مع شن حملات مرورية لرقابة حركة السرفيس والزامهم بالوقوف والتجمع فى الاماكن المخصصة لهم بعد مراجعة تراخيص السيارات وحجز المخالف منها لسيولة الحركة المرورية بالشارع ومنع حدوث تكدسات.

وخلال الجولة قام المحافظ بالمرور على منطقة الكورنيش خلف ابراج القانونيين بدار السلام ، والتى كان قد كلف رئيس الحى فى وقت سابق برصد وتجهيز ملفات لكافة العقارات “تحت التأسيس” بتلك المنطقة والإجراءات القانونية وقرارات الازالة التى اتخذت تجاه تلك العقارات والمبانى المخالفة منها ، خاصة التى تم بنائها على أراضى زراعية دون ترخيص .. وأصر المحافظ على استدعاء مدير شرطة المرافق وشن حملة مكبرة ومجهزة بكافة اللوادر والمعدات والسيارات لتنفيذ الازالة الفورية لعدد من العقارات المخالفة فى المهد والتى لا تزال تحت التأسيس والانشاء ولم يتم تسكينها بعد .

وتابع المحافظ أعمال الإزالة وطالب رئيس الحى بتكثيف وتزويد الحملة بلوادر ومعدات إضافية بالتنسيق مع هيئة النظافة لسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة حتى سطح الأرض وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من مخالفتهم ، مع التشديد على تطبيق القانون بحزم بعدم توصيل المرافق لأى عقار مخالف تم بنائه على أراضى زراعية بدون ترخيص وأصدر تكليفاته بالتحفظ على مواد البناء الموجودة من حديد تسليح وأسمنت واخشاب مع مصادرة المعدات المستخدمة واتلاف أطنان الرمال لحظر البناء بها مره أخرى وترحيل العمال والحرفيين بالموقع وعدم دخوله مره أخرى عقب الازالات ، مع تحويل تلك المخالفات بمحاضر رسمية للنيابة العامة .

وأعلن المحافظ مجدداَ أن أجهزة المحافظة مستمرة فى مواجهة المخالفات البنائية بكل حزم مؤكداَ أنه على موعد اليوم مع المهندس رئيس الوزراء بحضور اللواء مدير أمن القاهرة لاستكمال ومراجعة تنفيذ الإزالات لكافة المخالفات البنائية والتعديات على أملاك الدولة ، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وصرامة فى مواجهة المخالفين خاصة وـن القاهرة بكامل أحيائها تملك حصر ورصد شامل بجميع التعديات على أراضى الدولة ، والمخالفات البنائية بمناطق القاهرة الأربعة وصادر لمعظمها قرارات إزالة خاصة التى تم بنائها على خطوط التنظيم بالأحياء دون ترخيص وذلك حفاظاَ على أرواح المواطنين الأبرياء ومنع وقوعهم تحت براثن مافيا البناء المخالف ، منوهاَ أن التعديلات على قانون البناء تخلو من المصالحات فى حالة المخالفة وتتم الإزالة وجوبياَ.