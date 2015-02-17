“أوراسكوم كونستركشن-الإماراتية” تتقدم بطلب للقيد المزدوج بالبورصة المصرية

تقدمت شركة أوراسكوم كونستركشن ليمتد (امارتية) بطلب للقيد المزدوج بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية، حيث يبلغ قيمة رأس مال الشركة الإسمى نحو 105 مليون دولار (ما يقرب من 800 مليون جنيه) مقسمة على ما يقرب من 105 مليون ورقة مالية.

وأشارت الشركة في بيان صادر عنها حصلت عليه الوكالة، إن هذه الخطوة التي قامت بها الشركة، تعكس تزايد جاذبية السوق المصرى لقيد الشركات العملاقة من المنطقة، فالسوق المصرى يتمتع ببنية تحتية متطورة بالإضافة إلى قواعد تعد هى الأكثر مواكبة للمعايير الدولية فى المنطقة.

يذكر أنه فى خلال شهر ونصف منذ بداية العام تم قيد شركتين برؤوس أموال تتجاوز ربع مليار جنيه بالإضافة إلى تقدم شركتان للقيد بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن إجمالي رؤوس الأموال التى تم قيدها خلال شهرين تقترب من 2 مليار جنيه وهو ما يساوى إجمالي المتحقق خلال 2014 وعشرة أضعاف المتحقق خلال 2013.

كما تمكنت البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد بالإضافة إلى التسهيلات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالى رؤوس الأموال التى تم قيدها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه و1.6 مليار أخرين سيتم قيدهم قريباً.