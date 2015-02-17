مصرع طالبتين وإصابة 10 آخرين في انقلاب “ميكروباص” بالمنوفية‎

لقيت، طالبتان مصرعهما وأُصيب 10 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قويسنا المركزي.

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بحادث تصادم ومصابين أمام مدينة قويسنا.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى السريع القاهرة الاسكندرية ومصرع كلا من ايه عبد العاطى حجاج 15 سنة طالبة وأسماء عبد الغفار 15 سنة وإصابة 10 اخرون ما بين كسور وسحجات وذلك عقب انقلاب الميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما ادى الى انقلابه عدة مرات وتم تحرير محضر بالواقعة.