«وراكم بالتقرير» تطالب بإعادة هيكلة أجهزة الدولة

أصدرت مجموعة «وراكم بالتقرير» ورقة بحثية بعنوان «تقصي حقائق 30 يونيو.. الدولة أخطأت.. ولا تستحق العقاب»، وذلك إنطلاقاً من مجموعة «وراكم بالتقرير»، بملف العدالة الانتقالية وفى القلب منه كشف الحقائق، وتستهدف الورقة توضيح الرؤية الكاملة للأحداث التي شملها تقصي لجنة 30 يونيو القومية، من خلال مقارنتها بما ذكر في تقارير نشرت عن جهات حقوقية أخرى المستقل منها كالجماعة الوطنية وهيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية، أو التابع للدولة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتناولت الورقة الصادرة، الثلاثاء، تاريخ لجان تقصي الحقائق بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 في القسم الأول من هذه الورقة ونتناول في القسم الثاني ملاحظاتنا على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة تقصي الحقائق.

وطالبت المجموعة النائب العام بأن يقوم بالإعلان عن تقارير لجان تقصي الحقائق في عهد رئيس مجلس الوزراء الأسبق «أحمد شفيق» وكذلك في عهد الرئيس الأسبق«محمد مرسي» بما لا يؤثر على تحقيقات جارية وبما يوفر حماية للشهود، وذلك احتراماً لحق الشعب في معرفة الحقائق، والإعلان عن مصير التحقيقات في تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة عن الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 والذى كان يحقق فيه فريق من المكتب الفني للنائب العام تم إنهاء انتدابهم.