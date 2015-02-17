«إخوان الأزهر» يطلقون الشماريخ والألعاب النارية

أطلق طلاب جماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر «فرع البنين»، الثلاثاء، الشماريخ والألعاب النارية في إطار المظاهرات التي دعا إليها الطلاب.

كما ألقى الطلاب قنبلة صوتية، إلى جانب الشماريخ بمحيط كلية الزراعة بفرع البنين.

وكثفت قوات الأمن وأفراد أمن شركة «فالكون» من تواجدها على بوابات جامعة الأزهر، وفي محيطها لمواجهة أية أعمال عنف يقوم بها طلاب الإخوان.

ودخلت قوات الشرطة إلى الجامعة للسيطرة على مظاهرات طلاب الإخوان، الذين فروا هاربين بمجرد دخول القوات.

وقامت قوات الشرطة بعمليات تمشيط أمني متواصل داخل الجامعة لمنع الطلاب من التظاهر.