«الزراعة»: ذكرى ثورة ليبيا تؤجل الافراج عن الصيادين المحتجزين إلى الأربعاء

قال الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بوزارة الزراعة، إن احتفال الحكومة الليبية بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير، تسببت في تأجيل الافراج عن الصيادين المصريين البالغ عددهم ٢١ صيادا.

وأكد «الحسني»، انتهاء إجراءات الافراج عن الصيادين المصريين الثلاثاء، حيث تعهد الصيادين كتابيا بعدم اختراق المجال البحري الليبي مرة آخري، لعدم وجود اتفاقية مشترك للصيد في المياه الأقليمية للدولتين، لافتا إلى أن عودتهم ستبدأ صباح الأربعاء من مدينة مصراته.

فيما أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة، نجاح إجراءات الإفراج عن الصيادين المصرين المحتجزين، بعد نجاح مفاوضات هيئة الثروة السمكية مع الجانب الليبي.