المفتي للسيسي: «سر على بركة الله»

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهوية، إن مصر تمر بأدق مراحلها وأخطرها على الإطلاق، لافتا إلى خطر الإرهاب الأسود يحاصرنا من كل جانب، ولم يعد خافيًا على أحد الأخطار المحدقة التي تحيط بوطننا وأمتنا.

وأضاف مفتى الجمهورية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه في الظروف الحساسة الدقيقة تهون جميع التحديات أمام وحدة الشعب وصلابته، واستمساكه بقيادته والتفافه حول وطنه، وفيها أيضًا يعظم الخطب والمصاب من تذبذب بعض فئات المجتمع ووقوعها فريسة للشائعات والأكاذيب التي تبثها القنوات المغرضة .

وأكد «علام»، أنه وجب علينا جميعًا كمصريين أن ندعم قيادتنا السياسية والعسكرية فيما تتخذه من قرارات للحرب على الإرهاب؛ حيث تخلت أكثر دول العالم عن حرب التطرف طالما أنه لا يتعارض مع مصالحها الشخصية، وتحاول جاهدة أن تجعلنا موضع فريسة تكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب، لافتا إلى أن كل عداوة تهون وكل عدو يدحر بإذن الله تعالي.

وقال المفتي «ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه خوارج اليوم بخوارج الأمس، يقطعون الطريق وينزلون الناس من سياراتهم ويقتلونهم على قارعة الطريق على الهوية، دونما ذنب اقترفوه، ويستحلون أهل الذمة من غير المسلمين ويسفكون دماءهم التي حرم الله عز وجل قتلها بغير حق».

وخاطب «جمعة»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «سر على بركة الله عز وجل، فحربكم الشريفة على الإرهاب دفاع عن النفس والعرض والدين وعن مصر وما حولها من الدول الشقيقة، سر يا سيادة الرئيس على بركة الله وشعب مصر وراءك بالدعاء أن ينصر أبناءنا المجاهدين في سبيل الله، وفي سبيل تطهير الإسلام من الإرهابيين الذين شوهوا صورته».

وتابع «أن المصريين جميعًا يتذكرون جيدًا كلامك لأبنائك في الجيش والشرطة، تذكرهم أن حربهم ضد الإرهاب حرب في سبيل الله وفي سبيل استنقاذ الدين من براثن الطائفة الآثمة، التي هي عار على أي دين تنسب نفسها إليه، إذ إن كل أديان السموات والأرض لتتبرأ من صنيع هؤلاء».