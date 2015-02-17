محلب يشيد بدور «الخارجية» في رعاية المصريين بليبيا

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أشاد بالجهد الضخم الذي تبذله أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، في رعاية المصريين في الخارج بصفة عامة، ودور الوزارة في رعاية مصالح المصريين في ليبيا بصفة خاصة.

وأضاف «القاويش»، في تصريحات له، الثلاثاء، أن محلب أخذ في الاعتبار الظروف الموجودة على أرض الواقع في ليبيا، إلى جانب عدم سيطرة الحكومة الشرعية الليبية على كامل التراب الدولة هناك، لسيطرة الجماعات الإرهابية على مناطق شاسعة، بالإضافة إلى عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية هناك.