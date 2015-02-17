«السياحة»: استرداد 22 مليون متر والموافقة على 196 مشروعًا العام الماضي

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إنه تلقي تقريرًا من هيئة التنمية السياحية، يكشف استرداد 22 مليونًا و291 ألفًا و989 مترًا، خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف «زعزوع»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن التقرير أوضح أن عدد الموافقات المبدئية للمشروعات بلغ 29 مشروعا بالبحر الأحمر، ومشروع بخليج العقبة، وطرح مساحة 655778 مترا مربعا لعدد 3 مشروعات بمنطقة العين السخنة، بطاقة 200 غرفة فندقية، وعدد 1530 وحدة إسكان، مشيرا إلى مراجعة واعتماد 167 مشروعا ابتدائيا وتنفيذيا ومعدلا لمشروعات التنمية والاستثمار، بمناطق التنمية السياحية، في خليج العقبة والبحر الأحمر ورأس سدر والعين السخنة والساحل الشمالي.

وأوضح الوزير أنه وفقاً للتقرير أعدت البدائل التخطيطية الخاصة بمساحة 20 مليون متر مربع تقريباً، بمنطقة خليج جمشة بمنطقة البحر الأحمر، تمهيداً لإعداد المخطط الهيكلى، وإعداد بديل مخطط هيكلى لمساحة 4.5 مليون متر مربع للمنطقة الخلفية لمركز جنوب مجاويش ذات الواجهة السياحية، ومخطط هيكلى لمساحة 21 مليون متر، بمنطقتى حلايب وشلاتين، وإعداد نماذج تفصيلية للاستعمالات السياحية المقترحة.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالى الطاقات الفندقية والسياحية المفتتحة بمناطق التنمية السياحية، خلال هذه الفترة، بلغ 21 غرفة فندقية و192 وحدة سياحية بمنطقة جنوب سيناء، و279 غرفة فندقية و111 وحدة سياحية بالبحر الأحمر، و64 غرفة فندقية و62 وحدة سياحية بمنطقة القناة.