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جوارديولا: شاختار من الأفضل في أوروبا.. عانيت أمامهم مع برشلونة

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جوارديولا: شاختار من الأفضل في أوروبا.. عانيت أمامهم مع برشلونة جوارديولا: شاختار من الأفضل في أوروبا.. عانيت أمامهم مع برشلونة

أكد جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ أن منافسه مساء اليوم الثلاثاء فريق شاختار دونتسك واحد من أفضل الأندية في أوروبا حاليا.

يرى المدرب الإسباني أن ميركيا لوشيسكو مدرب الفريق الأوكراني قام بعمل رائع مع شاختار.. إذ أكد أنه يحترمه ويقدره كثيرا.

قال بيب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "أحترم شاختار ومدربه لوشيسكو كثيرا".

وأضاف "هو مدرب ذكي جدا.. قام ببناء أحد أفضل فرق أوروبا، لعبت أمام شاختار خمس مرات مع برشلونة.. وعلى الرغم من قوة فريقنا وقتها كانت المواجهة أمامهم دائما صعبة".

واستدرك "تتذكروا فوزنا عليهم بصعوبة في الوقت الإضافي بكأس السوبر.. ولقد هزمونا من قبل في دوري الأبطال موسم 2008-2009".

وسيحل بايرن بقيادة جوارديولا ضيفا على شاختار مساء اليوم في مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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