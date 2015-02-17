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كاسياس: الجمهور على حق دائما

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كاسياس: الجمهور على حق دائما كاسياس: الجمهور على حق دائما

أكد إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد أن الجمهور دائما معه الحق في أي شيء، وذلك بعد إطلاقه لصافرات الاستهجان ضده في مباراة ديبورتيفو لاكورونا الأخيرة.

فعلى الرغم من فوز الفريق الملكي على ضيفه 2-0 مساء السبت، قام الجمهور بإطلاق صافرات الاستهجان على اللاعبين وبالأخص كاسياس بسبب خطأه في مباراة أتليتكو مدريد والتي خسرها ريال مدريد برباعية نظيفة.

قال صاحب الـ33 عاما لقناة (كواترو) الإسبانية: "الجميع لديه مطلق الحرية في رؤيته لما حدث".

وأضاف "الجمهور دائما محق في أي شيء، حافظت على تركيزي أثناء المباراة ولم أكترث بالأمر".

كاسياس خاض كل لقاءات ريال مدريد في الدوري هذا الموسم ماعدا مباراتين.. استقبلت شباكه 20هدفا في 21 مباراة وحافظ على نظافة شباكه عشر مرات.

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