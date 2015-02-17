مورينيو: رفضت تدريب باريس سان جيرمان

أكد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أنه رفض تدريب باريس سان جيرمان عندما عرض عليه الأمر أثناء قيادته لريال مدريد.

مورينيو والذي يستعد لمواجهة الفريق الباريسي مساء اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا..أكد أنه تقابل مع مسؤولي الفريق الفرنسي في قطر حين عرضوا عليه تدريب باريس سان جيرمان ولكنه رفض العرض من أجل العودة لتشيلسي.

قال صاحب الـ52 عاما للصحفيين: "أعلم جيدا مشروع باريس سان جيرمان.. لأنهم أرادوني في مقعد المدرب حين أطلقوه".

وأضاف "التقيت معهم في قطر.. المشروع كان سيبدأ بالهيمنة في فرنسا ثم أوروبا، السيطرة في فرنسا واضحة الآن".

واستدرك "لديهم ثقة في الفوز، ويروا أن الفرق الأخرى لن تستطيع مقاومتهم.. وسيخسروا فقط بضعة لقاءات في طريقهم للتتويج".

وأردف "لم أذهب لأنني كنت في ريال مدريد آنذاك.. كان لدي طموح بالتتويج في إسبانيا، إيطاليا وإنجلترا.. لم يكن الوقت قد حان من أجل فرنسا".

يذكر أن مورينيو حقق لقب دوري الأبطال مرتين مع بورتو وإنتر ميلان ولم ينجح في الفوز بالبطولة مع ريال مدريد.. والآن يسعى للتتويج الثالث بالمسابقة في ولايته الثانية مع تشيلسي.