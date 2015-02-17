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الترويج لأحذية تحمل إسم كريستيانو رونالدو في ميلان ولاس فيجاس

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الترويج لأحذية تحمل إسم كريستيانو رونالدو في ميلان ولاس فيجاس الترويج لأحذية تحمل إسم كريستيانو رونالدو في ميلان ولاس فيجاس

(إفي): منح كريستيانو رونالدو إسمه لماركة أحذية تنتج في بلده البرتغال ويتم الترويج لها حاليا في اثنين من أهم معارض هذه الصناعة في العالم بمدينة ميلانو الإيطالية ولاس فيجاس الأمريكية.

وقالت مصادر من شركة (بورتوجال فوتوير) لـ(إفي) أن هذه الأحذية المصنعة في مدينة جويمارايش البرتغالية تقدم حاليا في معرضي (ميكام شوفينت) بميلانو و(ماجيك) بلاس فيجاس.

وأشارت الشركة إلى أن زوار المعرضين استقبلا باهتمام كبير أحذية (سي أر 7 كريستيانو رونالدو فوتوير)، والتي أعلن عن انطلاقها اللاعب بنفسه على الشبكات الاجتماعية أمس الأحد.

وكتب اللاعب على حسابه بشبكة (فيسبوك) الاجتماعية "هل ترغبون في معرفة كيف أشعر وأنا أرتدي حذائي؟ مجموعتي (سي أر/فوتوير) ستطرح اليوم".

وتتراوح الأحذية التي تحمل إسم نجم ريال مدريد الإسباني من 100 إلى 550 يورو.

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فيديو اليوم السابع

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