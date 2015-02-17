فان جال: الأولوية في مانشستر يونايتد لضم صانع ألعاب

(إفي): أكد الهولندي لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن "أولوية" النادي خلال موسم الانتقالات المقبل هو "ضم لاعب وسط صانع لعب".

وقال فان جال خلال مؤتمر صحفي "في المباريات الأخيرة لعبنا بعدنان يانوزاي وأنخل دي ماريا في وسط الملعب، من أجل مركز إبداعي كهذا نحن بحاجة لنوع من التوازن".

وظهرت هذه المشكلة مع اضطرار فان جال للدفع بالمهاجم الإنجليزي واين روني في مركز لاعب الوسط صانع الألعاب خلال المباريات الأخيرة، رغم ضم لاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا من أتليتك بلباو الصيف الماضي مقابل 36 مليون يورو.

أما بشأن رد فعل واين روني، فأوضح فان جال "يتعامل معي دائما بطريقة مرحة ويرغب في اللعب وفعل ذلك بشكل جيد. لكن حينما يكتب الجميع حول أهمية أن يعود لمركز المهاجم أفكر أحيانا: ربما معهم حق، وهو أمر طبيعي، وإنساني".

كانت الصحف الإنجليزية قد تكهنت خلال الأشهر الماضي بسعي النادي الإنجليزي العريق لضم لاعبي وسط من عيار الهولندي كيفن ستروتمان والفرنسي بول بوجبا والإسباني سيسك فابريجاس وسرجيو بوسكتس والتشيلي أرتورو فيدال.