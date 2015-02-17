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أبيدال يؤجل انضمامه للعمل في برشلونة

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أبيدال يؤجل انضمامه للعمل في برشلونة أبيدال يؤجل انضمامه للعمل في برشلونة

(إفي): أكد لاعب برشلونة السابق إريك أبيدال أنه يفضل إرجاء قرار العمل في برشلونة إلى وقت لاحق، والتركيز حاليا على إنشاء مؤسسته الخاصة.

وحضر اللاعب الفرنسي مساء الاثنين حفل جوائز مجلة (بانينكا) الرياضية، التي سلمته جائزة فخرية لتخطيه محنة مرض السرطان والعودة إلى اللعب مع برشلونة ثم موناكو وأوليمبياكوس، آخر الأندية التي دافع عن ألوانها على المستوى الاحترافي.

وبعد تسلمه الجائزة رد أبيدال، الذي اعتزل قبل نحو شهرين، على أسئلة الصحفيين الذين سألوه عن مستقبله، الذي لا يزال غير واضح رغم عروض العمل التي تلقاها من برشلونة.

وقال أبيدال: "لدي عرض من برشلونة، لكنني لم أتخذ قرارا حتى الآن. ليس لدي وقت. علي التفكير في الأمر مليا، فضلا عن ذلك لدي مشروع المؤسسة". ووصف عرض برشلونة بأنه "جذاب جدا"، رغم أنه ترك الباب مفتوحا أمام "خيارات أخرى".

وبحسب ما أوضح اللاعب، فإن رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو عرض عليه منصبين: العمل في مدارس كرة القدم بالنادي الكتالوني أو التحول إلى همزة وصل بين الفريق الأول ومجلس الإدارة.

لكن أبيدال يعرف أي العرضين سيختار إذا كان ينوي ذلك الآن "لقد تحدثنا عن أمور كثيرة، لكن المنطقي هو العمل في المدارس، مع الناشئين، لأن العمل كهمزة وصل بين الفريق والإدارة ليس له منطق بالنظر إلى أن اللاعبين والإداريين يعرفون بعضهم البعض جيدا".

وفيما يتعلق بحالة التألق التي يعيشها زملاؤه السابقون، الذين حققوا الأحد انتصارهم الحادي عشر على التوالي أمام ليفانتي، يرى الفرنسي أن برشلونة كسب "ثقة" في الشهر الأخير.

وأخيرا أعرب اللاعب عن فخره بالجوائز الفردية التي حصل عليها في مشواره: "إنها جوائز مهمة جدا وبالنسبة لي شرف أن أحصل عليها. لا أعرف ما الذي قمت به، لكن يبدو أنني قمت به على نحو جيد، وأشكر من يساعدونني على توجيه رسالة إيجابية إلى المجتمع".

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